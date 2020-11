F1, Toto Wolff: “Ci opponiamo a un sistema di convergenza dei propulsori. Abbiamo lavorato per avere il miglior motore del lotto”

Il tema è ricorrente nel paddock di F1, ovvero il congelamento dei motori dal 2022. La Ferrari, inizialmente contraria, ha cambiato idea, decidendo di dar seguito all’intenzione di altri team di anticipare di un anno questa novità regolamentare.

“Siamo favorevoli nel cercare di anticipare di una stagione il congelamento dei motori (2022), perché ciò significherebbe anche cercare di anticipare al 2025 i nuovi regolamenti per i propulsori, elemento chiave“, le parole di Mattia Binotto (fonte: Sky Sport). Legata a questo aspetto anche la proposta del Team Principal della Red Bull Christian Horner che ha parlato di un ipotetico utilizzo di un sistema di convergenza dei motori: questo meccanismo consentirebbe di mantenere i distacchi in termini di performance invariati.

Loading...

Loading...

Una soluzione che, però, non piace affatto a Toto Wolff (Team Principal della Mercedes): “Questa sarebbe la fine per la F1. Parliamo di insulto a questo sport e alle persone in fabbrica che in questi ultimi due anni hanno lavorato tantissimo e ci hanno permesso di avere il miglior propulsore del lotto. Quindi no, Mercedes non ha intenzione di supportare una proposta del genere“.

Si prospetta quindi una battaglia politica di non poco conto, visto che la Stella a tre punte cercherà di mantenere lo status quo di dominio, mentre le rivali faranno in modo di cambiare lo spartito.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse