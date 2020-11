F1, Lewis Hamilton: “Sarei favorevole a un ritorno della competizione tra fornitori di gomme”

Il weekend del GP del Bahrain sta per completarsi con la gara che scatterà alle 15.10 italiane e Lewis Hamilton dalla pole-position è pronto per centrare il 95° successo in carriera. Tuttavia, il weekend sulla pista di Sakhir è stato importante per testare le mescole “proto” della Pirelli in ottica 2021.

Ebbene, da parte dei piloti c’è stata grande insoddisfazione dal momento che gli pneumatici hanno offerto poco grip alle monoposto, non favorendo il lavoro di messa a punto delle squadre. Un aspetto sottolineato dallo stesso Hamilton in conferenza stampa, andando anche oltre: “Ho un buon rapporto coi tecnici della Pirelli, ma devo dire che dare dei suggerimenti o consigli è complicato visto che sono l’unico fornitore. Mi manca un po’ il confronto tra diversi gommisti che, a mio parere, potrebbe portare ad alzare il livello qualitativo del prodotto. Se non c’è competizione, è più complicato. La F1 deve agire in modo diverso in futuro“, le parole di Lewis.

Aspetti interessanti che però devono tener conto di questioni economiche in una fase delicata come questa che portano il Circus a cercare soluzioni volte a limitare lo sviluppo per consentire la sopravvivenza di tutto il sistema. Un concetto, però, in antitesi con il senso stesso di F1.

Foto: LaPresse