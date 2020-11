F1 su TV8, GP Bahrain 2020: orario gara, programma, streaming in chiaro

Oggi domenica 29 novembre (a partire dalle ore 15.10) si corre il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Si entra nella fase conclusiva di questa tormentata stagione, in Medio Oriente si preannuncia grandissima battaglia e ne vedremo davvero delle belle. Le qualifiche del sabato hanno espresso i loro verdetti e hanno messo in posizione favorevole alcuni uomini, ma in gara alcuni valori possono ribaltarsi su una pista molto esigente dal punto di vista tecnico e che anche settimana prossima ospiterà una gara (ma su un layout differente).

Non sono disponibili dirette tv e/o streaming gratis e in chiaro: bisognerà aspettare le ore 18.00 per la differita su TV8. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria, ma il sette volte Campione del Mondo dovrà comunque guardarsi le spalle dal compagno di squadra Valtteri Bottas (secondo) e da Max Verstappen (Red Bull). Prima fila tutta per le Mercedes, alle loro spalle scalpita l’olandese, affiancato dal suo compagno Alexander Albon. Le Ferrari sono notevolmente attardate: Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno in sesta fila, proveranno a rimontare dall’undicesimo e dal dodicesimo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Garantita anche la differita tv su TV8. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono avanti due ore rispetto a noi).

GP BAHRAIN F1 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

15.10 GP Bahrain 2020 – Gara

GP BAHRAIN F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING, DIFFERITE E REPLICHE

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite) alle ore 18.00.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

