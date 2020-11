F1, Sebastian Vettel: partenza da campione! Da 11° a 3° dopo il primo giro sotto la pioggia nel GP di Turchia!

Sebastian Vettel si è reso protagonista di una partenza stellare nel GP di Turchia 2020, tappaa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il tracciato sul Bosforo era inondato dalla pioggia e l’asfalto, già con pochissimo grip in condizioni da asciutto, era impraticabile. Il quattro volte Campione del Mondo, però, si è inventato una vera e propria magia con uno scatto da autentico fuoriclasse ed è riuscito a balzare dall’undicesima posizione al terzo posto nel rapido volgere di qualche curva, durante un primo giro indemoniato.

Il tedesco, ormai agli sgoccioli della sua avventura con la Ferrari (lascerà la Scuderia di Maranello al termine di questa stagione), ha trovato un ottimo spunto allo spegnimento dei semafori: da 0 a 100 km/h in 4.9 secondi (il migliore di tutti) e con l’accelerazione iniziale è riuscito subito a guadagnare una posizione di vertice. Sebastian Vettel ha approfittato al meglio della carambola in cui sono incappati la Mercedes di Valtteri Bottas e le Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, riuscendo anche a infilare la Red Bull di Max Verstappen, che è rimasto piantato nonostante scattasse dal secondo posto.

Loading...

Loading...

Il pilota della Ferrari si è così ritrovato in quarta posizione alla seconda curva, alle spalle delle due Racing Point di Lance Stroll (scattava dalla pole-position) e Sergio Perez (terzo sulla griglia di partenza) e della Mercedes di Lewis Hamilton (sesto al via). Il sei volte Campione del Mondo, però, ha commesso un lungo a metà del primo giro e così Sebastian Vettel è riuscito a infilarlo, salendo in terza posizione con grande piglio. Nei successivi quattro giri il teutonico è riuscito a difendere la piazza dagli assalti di Max Verstappen e ora sogna un clamoroso risultato di lusso, anche perché è l’uomo più veloce in pista.

Foto: Lapresse