F1, GP Turchia 2020: Giovinazzi esce e riparte nel giro di schieramento, Russell sbatte in pit lane, Gasly parte dal fondo

Caos nell’ora che precede il GP di Turchia, con ben tre piloti coinvolti in situazioni problematiche nel giro di poco tempo. Antonio Giovinazzi, durante il giro di schieramento, esce di pista e va a sbattere, seppure non in maniera violenta, contro le protezioni. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo riesce a ripartire, e quindi conserva il decimo posto in griglia.

Destino diverso per George Russell. Il pilota della Williams, a differenza di Giovinazzi, si è schiantato all’ingresso della corsia dei box, danneggiando pesantemente l’ala anteriore. Anche per lui la partenza avverrà, a questo punto, dalla pit lane, cosa che farà anche Latifi.

Per quanto riguarda Pierre Gasly, invece, il destino è diverso: partirà dal fondo in seguito al fatto che i suoi meccanici abbiano violato il coprifuoco per lavorare sull’Alpha Tauri che ha vinto il GP d’Italia, primo successo di un pilota francese a 24 anni da quello di Olivier Panis a Montecarlo.

Foto: LaPresse