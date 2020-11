F1, Sebastian Vettel: “Oggi abbiamo trovato un buon ritmo. L’aderenza può solo migliorare”

La Ferrari esce rinfrancata dal venerdì del Gran Premio di Turchia, in quanto la Scuderia di Maranello si è rivelata più competitiva di quanto non lo sia abitualmente stata in questo 2020, tanto da proporsi addirittura come seconda forza in campo dietro solo alla Red Bull (ma probabilmente la Mercedes ha giocato a carte coperte). In seno al Cavallino Rampante, Sebastian Vettel ha disputato una mattinata in cui si è espresso sullo stesso livello di Charles Leclerc, mentre nel pomeriggio ha pagato pesantemente dazio al compagno di squadra, senza però cercare la prestazione pura. Ecco quanto ha dichiarato il tedesco al termine delle prime due sessioni di prove libere ai microfoni del sito ufficiale della Formula Uno.

“L’asfalto è nuovissimo ed è questa la ragione per cui è estremamente scivoloso, tuttavia abbiamo notato come l’aderenza sia cresciuta progressivamente nel corso della giornata, quindi penso che il trend continuare anche nei prossimi giorni e il grip può solo migliorare rispetto a oggi. Come mai la Ferrari è andata così bene? Non saprei dare una spiegazione. Oggi era importante girare il più possibile e trovare il ritmo giusto con il tracciato e noi ci siamo riusciti. Non penso ci sia una ragione particolare per le nostre buone performance. Domani però mi aspetto che i distacchi siano decisamente più ridotti rispetto a oggi, perché soprattutto stamattina tanti hanno faticato a mandare in temperatura le gomme, mentre sabato credo questo problema si presenterà in maniera meno marcata”.

Foto: La Presse