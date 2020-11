F1, Charles Leclerc: “Non ero convinto del grip, ma poi mi sono divertito. Sembra che siamo competitivi”

Charles Leclerc si è distinto durante le prove libere del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il pilota della Ferrari ha offerto un paio di prestazioni di lusso durante il venerdì sul tracciato che si affaccia sul Bosforo, dove non aveva mai corso in carriera. Il monegasco ha piazzato un lampo di pregevole qualità nella sessione pomeridiana, concludendo in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen. Charles Leclerc ha letto benissimo l’asfalto con poco grip, ha interpretato al meglio la pista e si è distinto con tutto il suo talento, non soltanto sul giro secco, ma anche sulla simulazione di passo gara, restando in linea con le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e con la Red Bull di Max Verstappen.

Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione al termine della giornata: “Inizialmente non ero per nulla convinto dell’aderenza della pista, pensavo questa sarà davvero una giornataccia, dopo alcuni giri me la sono davvero goduta. Quindi, è stato davvero divertente avere così poco grip, dobbiamo capire perché. A essere sinceri non è fantastico avere venerdì come questo, non impariamo molto ma in termini di guida è molto divertente e siamo stati anche parecchio competitivi”.

Loading...

Loading...

Il monegasco ha poi concluso:“Speriamo di riuscire a confermare questa forma, penso che le previsioni meteo per domani non siano positive, non so come sarà con la pioggia, domani sarà molto insidiosa ma se faremo tutto alla perfezione sembriamo essere competitivi e può essere una buona opportunità”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse