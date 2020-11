F1, Max Verstappen: “Sarebbe bello ottenere un podio, spero di avere un buon weekend”

Max Verstappen vuole voltare pagina, dopo la grande delusione di Istanbul, cercando di concludere nel migliore dei modi il Mondiale di Formula 1 2020 nell’ultimo trittico di gare asiatiche in programma tra Bahrain e Abu Dhabi nel giro di 16 giorni. Si comincia domani con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, terzultima tappa del campionato, in cui l’olandese della Red Bull non è mai riuscito a brillare particolarmente. Il nativo di Hasselt classe 1997 ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, commentando il suo ultimo GP e proiettandosi sul weekend di gara previsto in quel di Sakhir.

“Non è stato un granché, ma a volte può succedere – dice Verstappen, a proposito dell’ultima gara di Istanbul (fonte: Speedweek) – Ovviamente è stato un peccato, non vedevo l’ora di scendere in pista, ma l’asfalto è stato un disastro in termini di grip. La gara in sé è stata francamente solo una seccatura, sembrava uno di quei giorni in cui niente andava per il verso giusto. Ovviamente non era il risultato che avevamo sperato e desiderato. Ma a volte funziona così, abbiamo anche avuto in precedenza molti fine settimana positivi”. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato le sue chance in vista del prossimo GP: “Sarebbe bello ottenere un podio, ma sono solo felice di essere di nuovo qui. Il tempo è buono e spero che di avere un buon weekend. Ovviamente c’è sempre la possibilità di vincere la gara. Ma la storia ci insegna che non abbiamo mai avuto una reale possibilità di vincere qui in Bahrain. Vedremo se sarà così anche quest’anno“.

