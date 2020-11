F1, Max Verstappen: “Ho avuto alcuni problemi di aderenza”

Max Verstappen commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quindicesimo atto del Mondiale F1 2020. Il portacolori di casa Red Bull ha firmato il terzo tempo assoluto con 414 millesimi di ritardo dalla vetta della classifica. L’olandese insegue le Mercedes del finnico Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton, in pole-position per la 98ma volta in carriera con il nuovo record del tracciato.

L’olandese, ai microfoni della massima formula, ha dichiarato: “Non credo di poter fare qualcosa di più. Ho avuto alcuni problemi di aderenza nelle curve lente. Domani vedremo come andrà. La pista è molto severa con il degrado delle gomme. È sempre difficile prevedere come andrà in gara. Sarà complesso primeggiare sulle Mercedes. Spero di divertirmi. Cercherò di concentrarmi su me stesso”.

Foto: LaPresse