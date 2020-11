F1, Valtteri Bottas: “Non so dove Hamilton abbia fatto la differenza. La prima curva sarà insidiosa”

Valtteri Bottas si è dovuto accontentare del secondo posto nelle qualifiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il finlandese non è riuscito a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton, accusando due decimi di abbondanti di ritardo nei confronti del sette volte Campione del Mondo. Domani proverà a battagliare per la vittoria contro il britannico, ben consapevole che il dominatore della stagione non vorrà lasciare nulla al caso e inseguirà l’ennesimo successo.

Valtteri Bottas ha analizzato mestamente la sua prestazione: “Non so dove abbia fatto la differenza Hamilton. Io ho avuto belle sensazioni, l’ultimo giro mi è sembrato molto buono eppure Hamilton ha fatto meglio. Quantomeno abbiamo monopolizzato la prima fila ed è una buona opportunità perché la prima curva è molto insidiosa“. Il nordico ha poi concluso: “Non penso che ci sia un problema alla macchina, vedremo come andrà domani“.

Foto: Lapresse