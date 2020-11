F1, Max Verstappen: “E’ stato come guidare sul ghiaccio, speriamo non piova perché non abbiamo le gomme chiodate”

L’olandese Max Verstappen ha concluso in prima posizione questa giornata di prove libere del GP di Turchia 2020, round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Istanbul il Circus è tornato a esibirsi a distanza di 11 anni dall’ultima volta e nella FP1 e nella FP2 non sono mancati i problemi.

Temperature basse e pista praticamente ghiacciata. Gli organizzatori, a quanto pare, hanno avuto l’idea poco brillante di bagnare il circuito prima che i piloti iniziassero a girare, senza tener conto del contesto climatico e anche dell’asfalto nuovo che si è rivelato non così drenante. Per questo, i racing driver si sono ritrovati a guidare più delle macchine da rally che di F1, rischiando più volte di girarsi.

Sono un po’ queste le sensazioni che ha espresso a caldo Verstappen, eccellente comunque anche in condizioni difficili: “Sembrava quasi di guidare sul ghiaccio. La pista è un po’ migliorata nella seconda sessione, ma non poteva certo essere peggio di quella della FP1. Mi auguro che non piova perché altrimenti sarà ancor più complicato tenere in strada la macchina. In questo caso servirebbero le gomme chiodate (sorride). Vediamo come andrà domani, anche perché al momento siamo più lenti di circa 5″ dal tempo limite che noi ci aspettiamo“.

Foto: LaPresse