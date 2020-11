F1, Lewis Hamilton: “Sono senza parole, ciò che ho raggiunto va oltre ogni mia aspettativa”

Lewis Hamilton chiude i conti a livello iridato e conquista il settimo titolo mondiale della carriera, eguagliando il primato di Michael Schumacher al termine di un Gran Premio di Turchia 2020 a dir poco spettacolare. Il britannico della Mercedes è stato in grado di fare la differenza sul bagnato grazie ad un ritmo straordinario e soprattutto ad una strategia perfetta, che gli ha permesso di effettuare almeno un pit-stop in meno rispetto a quasi tutti i suoi rivali di giornata. Si tratta del 94° successo in F1 e della decima vittoria di tappa stagionale per il Re Nero, dominatore assoluto del campionato.

“Mi mancano le parole. Devo come sempre partire ringraziando tutti i ragazzi che sono qui e tutti quelli che lavorano nelle nostre due fabbriche – dichiara il fuoriclasse inglese al termine della gara -. Senza questo team non sarei mai riuscito ad ottenere tutti questi successi. Da ragazzo sogni questi momenti quando vedi i Gran Premi, ma ciò che ho raggiunto va oltre ogni mia aspettativa. Spero che i ragazzini oggi possano prendere ispirazione e capire che per raggiungere grandi risultati serve sognare in grande“.

Loading...

Loading...

“Sapevamo che sarebbe stato un weekend difficile ed eravamo molto delusi per la nostra posizione in qualifica, però abbiamo anche imparato tanto – prosegue Hamilton -. Non sempre si può fare tutto alla perfezione, oggi ho fatto fatica all’inizio con gomme nuove e ho pensato che fosse impossibile vincere. Poi però ho continuato a spingere e a recuperare giro dopo giro, portando la gara dalla mia parte. Alla fine ho migliorato le traiettorie di guida e ho trovato un buon ritmo“.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse