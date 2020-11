F1, la griglia di partenza di oggi a Imola: Leclerc scatta dalla quarta fila, Bottas in pole

Il Mondiale F1 2020 vedrà culminare oggi, domenica 1 novembre, il fine settimana del GP dell’Emilia Romagna, con la gara che si disputerà sul circuito di Imola, e sarà valida come come tredicesima del calendario della F1. Fuori nella Q2 Sebastian Vettel, 14°, out nella Q1 Antonio Giovinazzi, 20°. L’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc partirà dalla quarta fila, dalla settima piazzola, mentre la prima fila è monopolizzata dalle Mercedes, con il finlandese Valtteri Bottas che precede il britannico Lewis Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA GP EMILIA ROMAGNA F1 2020

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.221 1:14.585 1:13.609 22

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.229 1:14.643 1:13.706 22

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.034 1:14.974 1:14.176 16

4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.183 1:14.681 1:14.502 19

5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.474 1:14.953 1:14.520 18

6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.402 1:14.745 1:14.572 21

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.123 1:15.017 1:14.616 20

8 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:15.412 1:15.022 1:14.696 21

9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.274 1:15.051 1:14.814 17

10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.528 1:15.027 1:14.911 19

11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.407 1:15.061 16

12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:15.352 1:15.201 14

13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.760 1:15.323 18

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:15.571 1:15.385 20

15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.822 1:15.494 16

16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:15.918 10

17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.939 11

18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.953 10

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:15.987 12

20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.208 8

