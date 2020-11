F1, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi brillano sotto la pioggia e portano l’Alfa Romeo nel Q3

Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen chiudono una giornata incredibile per i colori dell’Alfa Romeo. L’italiano ed il finnico sono riusciti a portare le proprie auto nella Top10 in occasione delle qualifiche del Gran Premio di Turchia 2020.

Sotto la pioggia e sul viscido asfalto dell’Istanbul Park, i due piloti hanno commesso pochi errori e sono riusciti a qualificarsi per la Q3, la sessione che determina la pole-position. L’ottavo posto di Kimi ed il decimo di Antonio sono la conferma di un ottimo periodo per le due Alfa Romeo. Dopo aver superato l’ostacolo della Q1, la seconda fase della qualifica non ha rappresentato un problema per le due auto che, agevolmente, hanno strappato un pass per la Q3.

Loading...

Loading...

Nelle qualifiche dell’evento che celebra i 500 Gran Premi della Sauber, le due monoposto dirette dal francese Frédéric Vasseur si apprestano a confermarsi nella giornata di domani. Le critiche condizioni dell’asfalto ed il maltempo hanno senza dubbio livellato le forze in campo in una qualifica in cui è accaduto di tutto.

Raikkonen e Giovinazzi si sono meritati questo risultato e sono pronti a restare nella Top10 anche domani. Le prestazioni di Imola, Portimao e Nürburgring confermano l’ottima forma delle due Alfa Romeo che nell’ultimo periodo hanno ottenuto delle buone performance in circuiti e situazioni molto differenti.

La coppia sarà chiamata a lottare domani contro un tracciato che molto probabilmente risulterà molto insidioso. La sede stradale non sarà infatti gommata ed i piloti troveranno una condizione molto simile a quella della FP1, turno in cui i piloti faticavano a restare nei limiti del tracciato

L’esperienza del finnico, vincitore della prima edizione del GP di Turchia nel 2005 e le ottime prestazioni mostrate dal pugliese in questo 2020, lasciano sperare in una nuova prova di forza per Alfa Romeo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse