Moto3, GP Valencia 2020: confronto Arenas-Ogura per il titolo mondiale, Vietti e Arbolino vogliono inserirsi

Prevedere quanto potrà accadere nel prova di Valencia (Spagna) di Moto3 è davvero complicato. La minima cilindrata, al penultimo atto di questo campionato, si svilupperà sul filo della tensione perché tra una scia e un’altra servirà fare punti e questi peseranno tremendamente per la lotta iridata.

Una battaglia nella quale i principali protagonisti saranno lo spagnolo Albert Arenas il giapponese Ai Ogura, rispettivamente sesto e settimo delle qualifiche. I due fin dal time-attack si sono marcati e il piazzamento finale conferma che sarà una gara nella gara. A far da sfondo a questo confronto il solito grande caos del gruppone in lotta per centrare il bersaglio grosso. Nel plotone degli “assatanati” ci saranno il poleman Darryn Binder, gli spagnoli Raul Fernandez e Jaume Masiá, che con la Honda del Team Leopard si è reso protagonista di una seconda parte di Mondiale molto convincente.

Per quanto concerne la truppa italiana, Andrea Migno sfrutterà la sua quinta casella per fare gara di testa, mentre Celestino Vietti e Tony Arbolino (nono e tredicesimo) dovranno un po’ risalire la china per essere parte dei giochi. In particolare, Vietti vorrà riscattare il brutto errore dell’ultima corsa disputata sul Ricardo Tormo, per magari portarsi a casa un risultato pieno che possa dare un senso diverso al proprio campionato. Lo stesso dicasi per Arbolino, a cui per un motivo o per l’altro è sempre mancato quel quid per fare la differenza.

Foto: LaPresse