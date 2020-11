Caruso-Gasquet oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Sofia 2020

Salvatore Caruso è pronto per una nuova sfida. Il tennista nativo di Avola, impegnato quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP di Sofia 2020, in Bulgara, ha voglia di continuare il proprio percorso e di continuare a stupire.

Il siciliano, dopo aver sconfitto a sorpresa la testa di serie n.2 del torneo Felix Auger-Aliassime, se la vedrà contro il n.49 del ranking Richard Gasquet che ha sconfitto ieri il giovane ceco Jonas Forejtek (n.399 del mondo) per 6-4 6-2. Servirà una prestazione solida e senza incertezze come quella di 24 ore fa da parte del siciliano. Caruso, da quest’anno sembra aver trovato un rendimento all’altezza della situazione sul cemento, e la conferma la si sta avendo nel corso di questo torneo: la profondità dei suoi colpi e la velocità di palla sono aspetti notevolmente migliorati nel suo gioco.

Loading...

Loading...

Dall’altra parte del campo ci sarà però un giocatore molto esperto, dotato di un tennis sopraffino e in grado di mettere in difficoltà chiunque, specialmente coi colpi arrotati di rovescio. Non ci sono precedenti tra i due e questo dà ulteriore interesse per una sfida nella quale il transalpino è favorito per esperienza e qualità, ma attenzione a sottovalutare l’azzurro. La superficie non velocissima del cemento bulgaro potrebbe essere infatti una variabile a lui favorevole.

PROGRAMMA CARUSO-GASQUET IN TV

Nell’ultimo incontro in programma quest’oggi (ore 18.30 circa italiane), Salvatore Caruso scenderà in campo contro il francese Richard Gasquet per il match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). La partita sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Giovedì 12 novembre

ore 18.30 italiane (circa) Caruso vs Gasquet – ATP Sofia 2020 (Quarti di finale)

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM-LPS/Roberta Corradin