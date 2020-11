F1, GP Turchia 2020: Mattia Binotto rimane a Maranello per seguire gli sviluppi in chiave 2021

L’idea di un calendario particolarmente ricco di gare nel Mondiale 2021 di F1 potrebbe essere realizzata, pandemia permettendo. Una speranza ovviamente per tutti perché significherebbe che la situazione è prossima alla normalità. 23 sarebbe il numero a cui i gestori del Circus hanno pensato.

In questo contesto, un aumento considerevole dei weekend potrebbe portare a un diverso programma di lavoro dei team. Da questo punto di vista la Ferrari sta già programmando un futuro con un’organizzazione diversa da quella consueta nella quale il Team Principal salterà alcuni fine settimana per gestire da vicino alcune attività svolte a Maranello. Ecco che l’assenza di Mattia Binotto nel prossimo GP di Turchia (13-15 novembre) si può spiegare così.

Loading...

Loading...

Niente Istanbul per lui per avere più tempo da dedicare al lavoro in sede. Non è giusto parlare di un episodio sporadico, perché ve ne saranno anche altri per quanto si è detto. Chiaramente questa sarà una responsabilità ulteriore per il Direttore Sportivo Laurent Mekies che diventerà in questi casi una figura di riferimento ancor di più nell’organizzazione ferrarista. La “rivoluzione” annunciata nel 2022 avrà poi ulteriori influenze sul lavoro dei team, che vorranno essere super pronti al grande cambiamento, consapevoli che sarà una chance da sfruttare per cambiare lo status quo Mercedes.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse