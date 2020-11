F1, GP Imola 2020: Antonio Giovinazzi a punti! Partenza a razzo dall’ultimo posto, poi rimonta e fa festa dietro a Raikkonen

Antonio Giovinazzi conquista il decimo posto nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima prova del Mondiale F1 2020. Il pugliese è stato autore di una prova perfetta che gli ha permesso di raggiungere la Top10 per la terza volta in questo anno, la settima volta in carriera. Il nostro connazionale si è reso protagonista di una partenza incredibile che di fatto ha cambiato l’approccio dell’ultima prova italiana della stagione.

Il #99 del gruppo raggiunge per la seconda volta in tre prove la Top10, un risultato che arriva a pochi giorni dalla conferma in Alfa Romeo per il 2021. Senza il bisogno di dover dimostrare il proprio talento, per mesi messo in discussione, il compagno di box del finnico Kimi Raikkonen potrà correre serenamente da qui al termine della stagione. L’obiettivo di Antonio sembra essere la qualifica, un ostacolo che anche ad Imola l’ha obbligato ad una rimonta dalle retrovie.

L’Alfa Romeo è migliorata nelle ultime apparizioni e ci sono buone speranze di rivedere Giovinazzi nella Top10 delle prossime prove. L’Italiano ha mostrato nelle ultime due manifestazioni un’ottima gestione di gara e di essere competitivo nonostante alcuni imprevisti. Non dimentichiamoci infatti che a Portimao (Portogallo), prova corsa sette giorni fa, è riuscito a chiudere l’evento senza l’ausilio della radio, una impresa per nulla semplice.

Salutata Imola, la massima formula si sposterà in Turchia, una nuova location dove ci si attende una conferma dal nostro connazionale che nei primi giri della corsa odierna ci ha fatto sognare.

Foto: LaPresse