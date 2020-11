F1, Flavio Briatore: “Fernando Alonso è pronto a stupire, è in forma smagliante e ha una motivazione immensa”

Il ritorno alla Formula Uno di Fernando Alonso sta facendo versare fiumi di inchiostro in tutto il mondo. L’asturiano si sta preparando come sempre a livello maniacale in vista del 2021. Ha appena concluso oltre mille chilometri di test privati ad Abu Dhabi e, letteralmente, sta mordendo il freno in vista del prossimo campionato. Il due volte campione del mondo è conscio che la sfida sarà davvero notevole, e non solo perchè ormai si avvicina ai 40 anni. In primo luogo sarà fondamentale capire quale sarà il livello della Renault. Chi, invece, non ha alcun dubbio è il suo manager, Flavio Briatore.

L’ex team principal di Benetton e Renault, proprio ai tempi di Fernando Alonso, ha voluto dire la sua su questo attesissimo ritorno alla massima categoria del motorsport. E lo ha fatto, come sempre, a modo suo. “Sono molto felice che Fernando abbia deciso di tornare – spiega a Speedweek – Non ho il minimo dubbio che lui, ancora oggi, sia uno dei migliori di tutti e lo dimostrerà nel prossimo Mondiale 2021. Per come lo conosco sono certo che non abbia fatto questa scelta per essere un comprimario. Si sta preparando alla grande, è in forma smagliante e ha una motivazione immensa”.

Flavio Briatore dopo aver tratteggiato la situazione del due volte campione del mondo di Formula Uno, dice la sua anche sul Circus: “Da quando ero dentro a quel mondo direi che è cambiato tutto. I piloti non sono più gli stessi, non sono più i miti di una volta. Penso che se il pubblico incontrasse per strada un pilota in abiti civili nemmeno lo riconoscerebbe. Anni fa avevamo personalità più grandi, oggi invece tutto è organizzato. Più ingessato diciamo, e non è il massimo”.

Foto: Lapresse