F1, Daniil Kvyat sull’incidente di Grosjean: “È stato davvero un momento di grande paura, sono felice che stia bene”

Daniil Kvyat è stato indubbiamente uno dei protagonisti in negativo del Gran Premio del Bahrain 2020, andato in scena ieri a Sakhir e valevole come terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota russo dell’AlphaTauri, in partenza, è entrato incolpevolmente in contatto con la Haas di Romain Grosjean provocando lo spettacolare incidente (per fortuna conclusosi senza serie conseguenze per il francese) che ha interrotto la gara per oltre tre quarti d’ora.

“E’ stato davvero un momento di grande paura – ha detto Kvyat al termine della sua corsa, descrivendo l’incidente – In un primo momento ero infuriato per il fatto che mi avesse tagliato la strada in quel modo, ma poi, quando ho visto il fuoco negli specchietti, ho soltanto pregato che stesse bene. Sono sollevato e felice che stia bene. Un indicente del genere deve servire a ricordare a tutti che questo sport è pericoloso“.

Loading...

Loading...

L’ex Red Bull, alla ripartenza, ha messo fuori causa la Racing Point di Lance Stroll con un attacco giudicato troppo avventato da parte dal collegio dei commissari, che lo ha punito con 10” di penalità: “Non concordo con il punto di vista dei commissari, non avevo più spazio. Avevo già tutta la macchina sul cordolo, mentre Lance sapeva che ero al suo fianco ed ha impostato la curva come se non ci fossi. Sono amareggiato per questa decisione. Questo episodio ha rovinato la mia gara. La seconda partenza è stata perfetta, ero tornato in gioco, ma questa penalità ha distrutto tutto“.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse