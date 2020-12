F1, Lewis Hamilton è positivo al Covid-19! Salterà il prossimo GP di Sakhir. Abu Dhabi a rischio

Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e salterà dunque il Gran Premio di Sakhir, il secondo sulla pista del Bahrain dopo quello di due giorni fa vinto proprio dal pilota britannico. Il Campione del Mondo è già in isolamento ed oltre alla gara di questo fine settimana rischia di non partecipare nemmeno all’ultimo appuntamento del Mondiale ad Abu Dhabi.

In un comunicato la FIA ha dato la notizia: “La FIA, la Formula 1 e il team Mercedes-AMG Petronas F1 possono confermare che durante i test PCR pre-gara obbligatori per il Gran Premio di Sakhir, Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19. In conformità con i protocolli COVID-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain, il pilota è già in isolamento”.

Resta da capire ora con chi la Mercedes deciderà di sostituire Hamilton. I terzi piloti sono il belga Stoffel Vandoorne ed il messicano Esteban Gutierrez. Potrebbe esserci anche l’ipotesi di un “prestito” di George Russell dalla Williams, essendo il britannico un pilota di casa Mercedes.

IL COMUNICATO DELLA MERCEDES

