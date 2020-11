F1, Daniel Ricciardo: “Troppi replay, mancanza di rispetto per la famiglia di Grosjean”. Gli organizzatori rispondono

E’ stato un Daniel Ricciardo seccato quello che ieri ha terminato il GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il pilota australiano della Renault, infatti, non ha gradito i tanti replay che l’organizzazione ha dedicato all’incidente del francese della Haas Romain Grosjean.

A detta di Ricciardo, infatti, è stata una mancanza di rispetto: “Sono disgustato per quanto ha fatto la F1. Quello che contava era solo sapere che fosse uscito vivo dalla macchina e dalle fiamme. Troppi replay, per me una mancanza di rispetto. Nessuno ha pensato alla famiglia che guardava le immagini in tv“, le parole di Daniel.

A queste considerazioni piccate, ha risposto l’organizzazione che attraverso il proprio portavoce ha sottolineato: “In primo luogo, non si tratta di intrattenimento. A seguito di un incidente non viene mostrato alcun filmato fino a quando non viene confermato che il pilota stia bene, cosa che si può riscontrare“, le sue parole ad Autosport.com.

Indubbiamente una situazione nella quale entrambe le parti hanno le proprie ragioni: da un lato la reazione emotiva di un pilota che deve gareggiare dopo quanto è accaduto; dall’altro la necessità di dare spazio alle immagini per consentire ai mezzi di informazione di spiegare cosa sia accaduto.

