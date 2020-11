F1, Pietro Fittipaldi guiderà la Haas al posto di Romain Grosjean nel prossimo GP di Sakhir

Il terrificante incidente del francese Romain Grosjean in Bahrain è ancora negli occhi di tutti. Il crash all’uscita di curva-3 del tracciato di Sakhir, sede del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1, ha riportato alla mente degli appassionati episodi di un triste passato. Per fortuna, Grosjean è riuscito a salvarsi, grazie ai dispositivi di sicurezza della propria monoposto e al pronto intervento della Medical-car, oltre a tanta fortuna.

Il transalpino, tuttavia, è stato ricoverato in ospedale per curare le ustioni alle mani e alle caviglie procurate nel rogo che è divampato immediatamente dopo l’impatto della sua VF-20 con il muro. Stando agli ultimi aggiornamenti, Romain sarà dimesso domani, ma non sarà in grado di essere in gara nel prossimo fine settimana, sempre sul circuito nel deserto (pur su un lay-out diverso da quello classico).

Loading...

Loading...

Per questo il Team Haas ha annunciato che al volante della vettura della squadra americana ci sarà Pietro Fittipaldi, 24enne brasiliano e nipote del due volte iridato di F1 Emerson (pilota di riserva per tutta la stagione corrente). Fittipaldi, con un titolo di Formula V8 3.5 e l’esperienza in IndyCar alle spalle, cercherà di sfruttare al meglio la propria occasione: “La cosa più importante, ovviamente, è che Romain stia bene. Siamo tutti molto contenti che le sue ferite abbiano entità minore, considerando il tipo di incidente che ha avuto. Sono grato però a Gene Haas e a Gunther Steiner per avermi scelto e dato fiducia, dandomi l’opportunità di essere titolare del loro team in questo fine settimana di gara in F1“, le sue parole.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse