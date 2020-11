F1, Christian Horner: “Peccato, confidavamo in qualcosa di più ma Verstappen ha dovuto correre sulla difensiva”

La Red Bull puntava senza mezzi termini alla vittoria oggi all’Istanbul Otodrom, ma il Gran Premio di Turchia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, si è chiuso con notevole amaro in bocca per la scuderia di Milton Keynes. Max Verstappen, da molti additato come grande favorito, si è dovuto accontentare del sesto posto, dopo aver sorpassato proprio il compagno di scuderia Alexander Albon.

“Effettivamente rispetto a quanto di buono fatto vedere nelle prove libere, oggi in gara siamo stati al di sotto delle nostre possibilità – ammette il team principal Christian Horner a Speedweek – Max e Alexander sono partiti bene con le gomme full wet in condizioni che erano assolutamente al limite. Eravamo tranquillamente al quarto e quinto posto fino al primo pit-stop. Usciti dai box Verstappen ha passato e Vettel ed è andato all’attacco di Perez. Purtroppo è arrivato il testa-coda. Ce l’ha messa tutta, ha sferrato l’attacco, ma in scia ha perso carico aerodinamico e non poteva finire diversamente. A quel punto è tornato ai box, ha montato le intermedie nuove e ha dovuto correre sulla difensiva. Alexander, invece, era più veloce delle due Racing Point, ma anche le sue gomme stavano deteriorandosi e a sua volta è finito in testa-coda. Peccato, per il nostro Gran Premio numero 300 volevamo di più di un sesto ed un settimo posto”.

