F1, Charles Leclerc: “Sono molto determinato in questo periodo”

Charles Leclerc si mostra ottimista del suo secondo anno in Ferrari alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1 2020. Il monegasco ha completato al quarto posto l’ultimo atto in Turchia dopo aver cercato in tutti i modi di salire sul gradino più alto del podio.

L’alfiere della Ferrari ha dichiarato al quotidiano spagnolo ‘Marca’: “Sono molto soddisfatto per il modo in cui sono migliorato come pilota dall’inizio della stagione. Ho perfezionato la gestione delle gomme che era uno dei miei punti deboli quanto correvo in Alfa Romeo”.

Il compagno di box del tedesco Sebastian Vettel ha espresso un proprio parere sulla difficile annata della Ferrari. Ricordiamo infatti che la casa di Maranello si trova con sei lunghezze di ritardo dalla Renault, al momento quinta nel Mondiale costruttori. Leclerc ha affermato: “Penso che nei momenti più difficili ti avvicini alle persone che lavorano con te. Siamo consapevoli di ciò che sta accadendo. Stiamo cercando di aiutare la squadra il più possibile a tornare dove vogliamo. Ci auguriamo che questa situazione finisca presto”.

L’ex campione della FIA F2 ha chiuso il suo intervento mostrando tutta la sua motivazione in questa ultima fase del 2020: “Sono molto determinato in questo periodo. Mi sono concentrato molto su me stesso. Attualmente ci troviamo a lottare a metà gruppo e non è facile mantenere la calma. Sono migliorato anche in questo. Ritengo di essere un pilota più forte da quello che ero all’inizio della stagione”.

Foto:LaPresse