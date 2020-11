Europei ciclismo su pista 2020, Dino Salvoldi: “Correre alla pari con la Gran Bretagna vuol dire che siamo una squadra forte”

La nazionale femminile di ciclismo su pista, ai campionati d’Europa che si stanno tenendo in questo momento a Plodviv, in Bulgaria, sta facendo fuoco e fiamme. Arianna Fidanza ed Elisa Balsamo hanno vinto l’oro, rispettivamente, nello Scratch e nell’Omnium. Rachele Barbieri ha conquistato l’argento nell’Eliminazione, mentre Martina Alzini e Silvia Valsecchi sono salite sul secondo e sul terzo gradino del podio dell’Inseguimento individuale. Nella prova a squadre, invece, il quartetto è stato battuto solo dalle grandi favorite della Gran Bretagna.

Il CT Dino Salvoldi, oggi, ha avuto parole d’elogio per le sue ragazze. Questi le dichiarazioni del commissario tecnico riportate sul sito della FCI: “Siamo una squadra forte! Siamo soddisfatti al S100%. Tempi e risultati dicono che ci siamo. Quando c’è la Gran Bretagna al gran completo ad una gara, il livello della stessa di per sé si alza tantissimo ed essere lì a correre quasi alla pari e in qualche gara batterla, significa semplicemente che siamo una squadra forte“.

Foto: Lapresse