Equitazione, cancellate alcune tappe delle Coppa del Mondo di dressage e salto ostacoli. I nuovi calendari

Si susseguono le cancellazioni nei calendari internazionali dell’equitazione, in particolare nelle Coppe del Mondo 2020-2021 di dressage e salto ostacoli: finora per quanto concerne il dressage si è svolta una sola tappa, in Danimarca, mentre altre quattro ne restano in calendario tra dicembre e marzo prima delle Finali in programma a Göteborg, in Svezia, tra marzo ed aprile. Cancellata infatti la tappa in programma a Mechelen, in Belgio, negli ultimi giorni del 2020. Salta così anche la prova di salto ostacoli, con questo calendario nettamente penalizzato dalle cancellazioni, dato che dopo Verona, a causa del Coronavirus sono saltate anche Basilea e, nelle ultime ore, appunto Mechelen e Bordeaux, tanto che al momento, prima delle Finali, resta in programma soltanto la tappa di Lipsia, in Germania, dal 14 al 17 gennaio.

CALENDARI AGGIORNATI COPPA DEL MONDO 2020-2021

FEI Jumping World Cup

14-17 gennaio Lipsia (GER)

31 marzo-5 aprile Finali Göteborg (SWE)

FEI Dressage World Cup

17-18 ottobre Aarhus – Vilhelmsborg (DEN) – già disputata

5-6 dicembre Salisburgo – Arena Messezentrum (AUT)

18 e 20 dicembre Francoforte (GER)

18-21 febbraio Neumünster (GER)

11-14 marzo ‘s-Hertogenbosch (NED)

31 marzo-5 aprile Finali Göteborg (SWE)

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS