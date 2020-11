Si può andare in bici in zona rossa e arancione? Sport all’aperto vietato. Si salvano i professionisti

L’Italia si sta avviando verso un lockdown differenziato. Il nostro Paese verrà suddiviso in tre fasce in base al rischio contagio e alla situazione della curva pandemica. Il nuovo DPCM che entrerà in vigore a partire da giovedì 5 novembre porterà ulteriori restrizioni e costringerà gli italiani a un periodo di sacrificio, non così lontano da quanto è successo tra marzo e aprile in occasione della prima ondata.

A essere colpito da questa serie di misure sarà anche tutto l’universo sportivo: se i professionisti e gli agonisti di massimo livello potranno proseguire regolarmente la loro attività, cambierà davvero tanto per tutti gli amatori e i semplici appassionati che praticano attività anche soltanto per diletto e per restare in forma. Va precisato che palestre e piscine resteranno chiusi in tutta Italia, ma si potrà andare in bicicletta in zona rossa e arancione? Si potrà fare lo sport all’aperto? Vediamo nel dettaglio quali saranno le restrizioni.

Loading...

Loading...

SI PUÒ ANDARE IN BICI IN ZONA ROSSA E IN ZONA ARANCIONE? TUTTE LE RESTRIZIONI

Nelle Regioni in zona rossa sarà consentita l’attività sportiva “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, si potrà svolgere “individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione”. Non si potrà andare ad allenarsi in bicicletta, non si potrà uscire dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute, necessità (ad esempio andare a fare la spesa).

Nelle Regioni in zona arancione si potrà praticare attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune e all’aperto, ma palestre, piscine e centri sportivi saranno ovviamente chiusi. In questo caso si potrà andare in bicicletta soltanto restando entro il proprio Comune di residenza, non sono permesse uscite al di fuori dei confini se non per motivi di lavoro, salute, necessità.

Lo sport professionistico resta salvo, i professionisti e gli atleti di interesse nazionale potranno allenarsi senza restrizioni anche in zona rossa e in zona arancione. Non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina quando si va in bicicletta, ma soltanto se è garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock