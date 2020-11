E’ morto a 94 anni Alfredo Pigna, volto noto della Domenica Sportiva: un maestro del giornalismo colto e garbato

Una brutta notizia ha scosso il mondo del giornalismo sportivo e non. E’ morto all’età di 94 anni Alfredo Pigna, volto noto della Domenica Sportiva che raccontò le imprese della valanga azzurra, guidata da Pierino Gros e Gustavo Thoeni, e dello sci alpino, in particolare l’ascesa e il successo del campionissimo Alberto Tomba. Tra il 1970 e il 1990 ha seguito Olimpiadi, Campionati mondiali, Coppa America e alcuni Giri d’Italia, accompagnando il racconto con competenza e garbo.

Figura di riferimento di un giornalismo televisivo colto, nella sua lunga carriera Pigna ha vestito anche i panni dello sceneggiatore, condividendo una lunga amicizia con Dino Buzzati. In particolare, i due collaborarono alla stesura de «Il fischio al naso» di Ugo Tognazzi tratto da un racconto dello stesso Buzzati. Giova ricordare anche i diversi libri di cui è stato autore tra i quali meritano una particolare menzione “Il Romanzo delle Olimpiadi”, “I padroni della Domenica”, il “I Re dei Ring” e “Monaco ‘74”, frutto della sua esperienza di vita e della suo essere uomo di cultura.

