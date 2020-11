Judo, il palmares di Odette Giuffrida: l’oro europeo dopo l’argento olimpico! E nei Grand Slam…

Odette Giuffrida ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2020 di judo, incominciati oggi sul tatami di Praga (Repubblica Ceca). La romana si è resa protagonista di una superlativa cavalcata e ha conquistato il suo primo titolo continentale in carriera a livello senior, a quattro anni di distanza dal meraviglioso argento che si era messo al collo alle Olimpiadi di Rio 2016. La nostra portacolori è stata encomiabile, ha sfoggiato tutto il suo talento e ha ampiamente meritato questo trofeo, riuscendo a fare risuonare l’Inno di Mameli a dodici anni di distanza dal sigillo di Ylenia Scapin.

La nostra esponente dei -52 kg ha così aggiunto una medaglia di lusso nel suo prestigioso palmares e ha 26 anni ha tutte le carte in regola per ottenere altri risultati di assoluto prestigio, a partire dalle prossime Olimpiadi di Tokyo. Odette Giuffrida vanta anche due vittorie nei Grand Slam, ovvero i tornei più importanti che si svolgono ogni anno: aveva giganteggiato a Brasilia nel 2019 e ad Abu Dhabi 2019, ma era salita anche sul secondo gradino del podio in tre occasioni (l’ultima a Parigi, poco prima del lockdown) e in due circostanze era stata terza.

Da non dimenticare due terzi posti al World Masters nel 2015 e nel 2016, torneo riservato alle big della categoria. Nel suo palmares anche tantissimi sigilli a livello giovanile, quando già si capiva che l’azzurra poteva puntare a traguardi importanti. Di seguito il palmares completo e tutti i risultati ottenuti da Odette Giuffrida in carriera.

PALMARES ODETTE GIUFFRIDA:

Argento alle Olimpiadi di Rio 2016

Oro agli Europei 2020

Vittoria al Grand Slam Brasilia 2019

Vittoria al Grand Slam Abu Dhabi 2018

Secondo posto al Grand Slam Parigi 2020

Secondo posto al Grand Slam Abu Dhabi 2019

Secondo posto al Grand Slam Baku 2016

Terzo posto al Grand Slam Dusseldorf 2019

Terzo posto al Grand Slam Parigi 2019

Terzo posto al World Masters Guadalajara 2016

Terzo posto al World Masters Rabat 2015

2 vittorie in tornei Grand Prix (Tbilisi 2016 e 2019)

Vittoria all’European Open di Roma 2016

4 medaglie di bronzo agli Europei Under 23 (2011-2014)

Bronzo ai Mondiali juniores 2013

2 ori agli Europei juniores (2013-2014)

Foto: IJF