Dinamo Sassari-Varese oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Continua la sesta giornata di Serie A 2020-2021, con la Dinamo Sassari che torna tra le mura amiche del PalaSerradimigni per affrontare l’Openjobmetis Varese: lo scontro mette in scena il passato e il presente di Gianmarco Pozzecco.

L’allenatore dei sardi, infatti, oltre ad aver trascorso un periodo sulla panchina biancorossa a metà del secondo decennio di questo secolo, ne è stato tra i trascinatori nel 1999, quando arrivò lo scudetto della stella, oltre che l’ultimo, di Varese. Con la classifica ancora, e chiaramente, molto corta, il Banco di Sardegna si trova a 6 punti, mentre gli uomini di coach Massimo Bulleri sono a 4 e arrivano dalla sconfitta con la Virtus Bologna, mentre per i sardi c’è stata la sconfitta in trasferta contro Venezia. Sfida dunque di un certo peso per entrambe le squadre, sia a livello di proiezioni finali per il girone d’andata che per la fiducia relativa all’immediato futuro.

Il match tra Dinamo Sassari e Openjobmetis Varese, valido per la 6a giornata di Serie A 2020-2021, vedrà la palla a due oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

DINAMO SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 19:00 Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese

DINAMO SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE, SERIE A 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

