Dinamo Sassari-Tenerife oggi, Champions League basket 2020-2021: orario, tv, programma, streaming

La Dinamo Sassari scende in campo oggi alle 20.30 per il suo match della seconda giornata di Basketball Champions League 2020-2021. I sardi, reduci dal roboante successo contro Varese, ove hanno segnato da ogni parte del campo, dovranno vederla con un avversario, a sua volta, in formissima: l’Iberostar Tenerife. Il sodalizio spagnolo, infatti, ha iniziato la stagione alla grandissima e ha vinto sei delle prime sette partite disputate in Liga ACB.

Tenerife anche nel primo incontro disputato in questa Basketball Champions League ha dato una netta prova di forza vincendo con venticinque punti di scarto contro i Bakken Bears. Sassari, dal canto suo, però, ha sconfitto una rivale di buonissimo livello quale il Galatasaray. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo spettacolare incontro dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione.

IL PROGRAMMA DI SASSARI-TENERIFE

Orario: 20.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo