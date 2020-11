Diego Armando Maradona dimesso dalla clinica di Olivos: l’ex campione dovrà sottoporsi a una cura per la dipendenza da alcol e farmaci

Giungono buone notizie sul conto di Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, infatti, è stato dimesso ieri dalla clinica di Olivos, dove poco più di una settimana fa era stato operato per un ematoma subdurale.

Come riferisce l’Ansa, l’ex fuoriclasse del Napoli e della selezione argentina di calcio è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale Villanueva a Tigre, località a nord dell’area metropolitana di Buenos Aires. In questa sede Maradona si sottoporrà ai trattamenti necessari per curare la sua dipendenza dall’alcol e da alcuni farmaci. La località non è stata scelta a caso, in quanto a poche centinaia di metri vive Giannina, figlia di Diego e autentica ‘capofamiglia’ in questo delicato momento vissuto dall’ex campione. Sarà lei a occuparsi del padre e a stargli vicina nei momenti più difficili.

Indubbiamente per Maradona ha inizio una “partita” complicata, quella appunto contro la dipendenza. L’augurio di tutti quelli che ricordano con piacere le giocate del funambolico calciatore sudamericano è che, un po’ come quando calcava il rettangolo verde, riesca a uscirne con una giocata di classe tale da regalare un sorriso, in primis ai suoi cari, e poi a tutti gli appassionati di calcio e non.

