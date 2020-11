Basket femminile, Romania e Repubblica Ceca ai raggi X. Alla scoperta delle avversarie dell’Italia

A distanza di un anno esatto dalle prime uscite dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei di Spagna-Francia 2021 di basket femminile, le azzurre sono pronte a tornare in campo nella bolla di Riga con l’obiettivo di raccogliere punti importanti per staccare un pass per la manifestazione continentale in programma l’anno prossimo. Le avversarie di questa tornata saranno Romania e Repubblica Ceca, prime concorrenti per le posizioni di vertice del girone D che comprende anche la Danimarca fanalino di coda. Andiamo ad analizzare ai raggi X le due squadre.

La Romania ha collezionato una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate: 70-55 casalingo contro la Danimarca e ko in volata (60-59) sul campo della Repubblica Ceca. La Nazionale allenata da Ayhan Avci non potrà contare su una delle giocatrici di maggiore talento, la statunitense naturalizzata rumena Ashley Walker, che nelle prime due uscite ha mantenuto una media punti di 16.5. La squadra dell’Est Europa proverà a sopperire all’assenza dell’ala dell’Orman Genclik con il contributo di altri importanti elementi, quali Annemarie Godri-Parau, trentaseienne guardia in forza all’ASC Sfantu Gheorghe, Elisabeth Pavel, centro dell’AZS Lublin, e Gabriela Marginean, ala del Landerneau.

Loading...

Loading...

La Repubblica Ceca si è dimostrata fin qui la Nazionale più solida del girone e ha ottenuto due vittorie preziosissime contro Italia e Romania. Allenate da Stefan Svitek, le ceche hanno espugnato Cagliari con il punteggio di 52-62 destando un’ottima impressione soprattutto sul piano della compattezza e della forza fisica: in quell’occasione non ci fu una giocatrice particolarmente dominante, ma si segnalarono Julia Reisingerova (15 punti), Kia Vaughn (11 punti) e Katerina Elhotova (9 punti e 7 assist). Se il successo in terra sarda mostrò la forza del collettivo, nella vittoria interna contro la Romania, invece, Elhotova prese per mano le proprie compagne di squadra, firmando 23 punti e segnando il canestro decisivo a fil di sirena.

Credit: Ciamillo