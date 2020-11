Da quanto tempo non combatteva Mike Tyson? Ultimo incontro nel 2005. Una macchia da cancellare

Mike Tyson tornerà sul ring sabato 28 novembre per fronteggiare Roy Jones Jr. in quello che si preannuncia come un incontro da copertina. A 54 anni suonati, una delle grandi icone della boxe internazionale si rimetterà in gioco e affronterà un altro monumento della nobile arte. Ne vedremo sicuramente delle belle allo Staples Center di Los Angeles, anche se si tratterà esclusivamente di un match di esibizione sulla durata degli 8 round da 2 minuti ciascuno. Il ribattezzato Iron Mike tornerà a combattere a distanza di 15 anni dall’ultima volta e incrocerà i guantoni con un atleta di lusso, di tre anni più giovane di lui. Si fronteggeranno due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi e sicuramente ci sarà da divertirsi.

Mike Tyson non combatteva dunque dall’11 giugno 2005, quando venne battuto dal carneade Kevin McBride all’MCI Center di Washington. L’irlandese ebbe la meglio sullo statunitense per ko tecnico alla sesta ripresa. Fu una bruttissima sconfitta per Mike Tyson che non era più quello dei giorni migliori e che dopo quella battuta d’arresto decise di ritirarsi. Sembrava che avesse appeso i guantoni definitivamente al chiodo, ma dopo un lunghissimo periodo ci ha ripensato ed è annunciato in forma smagliante, quasi paragonabile al livello della sua gioventù, quando era l’autentico dominatore della categoria regina.

Loading...

Loading...

La macchia di quel ritiro inglorioso va assolutamente scacciata e bisogna provare a dimenticare l’ultimo periodo della carriera: 3 ko negli ultimi quattro incontri disputati e appena cinque vittorie contro avversari di modesta caratura dopo la doppia contesa con Evander Holyfield che accese gli animi tra il 1996 e il 1997 (perse in entrambe le occasioni, nella seconda per squalifica in seguito al celeberrimo morso d’orecchio). Ben diverso il ritiro di Roy Jones Jr., che chiuse con la vittoria per ko tecnico contro lo statunitense Paul Vasquez nella sua Pensacola il 28 marzo 2015.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse