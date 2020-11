Golf, PGA Tour ed European Tour siglano una partnership storica

PGA Tour ed European Tour hanno siglato una partnership storica. I due principali circuiti di golf al mondo, infatti, hanno annunciato un’alleanza storica. La massima organizzazione americana ha infatti acquisito una quota di minoranza dell’European Tour Productions (società di produzione multimediale) e Jay Monahan, commissione del PGA Tour, entrerà nel consiglio dell’European Tour.

Maggiore unità di intenti e una programmazione condivisa, che riguarderà anche i premi in denaro dei tornei e le opportunità di gioco, da ottimizzare. Questi alcuni degli obiettivi delle due organizzazioni. Keith Pelley, CEO dell’European Tour, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un momento storico per il golf ed è un’opportunità unica per entrambe le organizzazioni che potranno lavorare all’unisono”.

