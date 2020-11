Coppa Italia calcio: i risultati di oggi. Fiorentina, Spezia, Parma e Cagliari agli ottavi di finale

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per il quarto turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio. La Fiorentina ha sconfitto l’Udinese per 1-0 ai supplementeri (gol di Montiel al 112′) e si è così guadagnata l’ottavo di finale contro l’Inter. Successo dopo 120 minuti anche per lo Spezia, capace di espugnare il campo del Bologna: 4-2 per i liguri, decisiva la doppietta di Mangione dopo il 2-2 al 90′ (Barrow ha sbagliato un calcio di rigore nel recupero dei regolamentari). Lo Spezia ora è atteso dalla Roma.

Il Parma ha sconfitto il Cosenza per 2-1: la doppietta di Brunetta nel primo tempo, inframezzata dal momentaneo pareggio di Corsi, ha spedito i ducali agli ottavi di finale contro la Lazio. Il Cagliari si è imposto in casa per 2-1 contro il Verona: decisivo il sigillo di Sottil al 93′ dopo il botta e risposta tra Cerri e Colley per permettere ai sardi di garantirsi il prossimo turno contro l’Atalanta.

