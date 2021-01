Calcio, Coppa Italia 2021: Napoli-Empoli 3-2, partenopei ai quarti di finale con qualche patema

Al Diego Armando Maradona il Napoli ha vinto il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 di calcio contro l’Empoli per 3-2. Una vittoria non scontata quella dei partenopei, raggiunti in due circostanze dagli ospiti, ma comunque vittoriosi per 3-2 grazie alle realizzazioni di Giovanni Di Lorenzo al 18′, del messicano Hirving Lozano al 38′ e di Andrea Petagna al 77′. Le reti tra le fila empolesi sono state realizzate dallo svizzero Nedim Bajrami al 33′ e al 68′. Il nome della prossima avversaria per i campani verrà fuori dalla sfida tra Roma e Spezia, coi giallorossi favoriti per il passaggio di turno.

LA CRONACA

Gattuso vara un 4-2-3-1 con Petagna riferimento offensivo, alle cui spalle il trio dei trequartisti è formato da Politano, Elmas e Lozano. 4-3-1-2 per l’Empoli con Olivieri e Matos duo offensivo, supportato da Bajrami. Il Napoli crea fin dalle prime battute qualche grattacapo alla difesa ospite con Lozano che si fa vedere dalle parti di Furlan. Al 18′ arriva il gol del vantaggio firmato da Di Lorenzo, che si fa trovare puntuale all’appuntamento per il gol su ottimo assist del citato Lozano. I padroni di casa mollano un po’ la presa e i toscani ne approfittano per rendersi pericolosi. Non a caso al 34′ Bajrami riceve un passaggio appena fuori l’area e lascia partire un tiro molto potente che si infila all’angolo destro della porta napoletana. La formazione di Ringhio riparte ed un ispirato Lozano a trovare la via della rete con una vera e propria perla al 38′.

Nella ripresa i partenopei sfiorano il tris con Politano al 58′ che da posizione favorevole non trova la via della rete. Al 68′ arriva l’inaspettato pari della formazione ospite: bel tiro dal limite di Bajrami che si insacca all’angolino basso di destra, su assist di Terzic. Il Napoli, dunque, spinge e Insigne, Lozano e Fabian Ruiz si fanno minacciosi per la difesa empolese. Il gol arriva al 77′, siglato da Petagna, bravo a farsi trovar pronto all’appuntamento. Non accade più nulla e il 3-2 sancisce la fine del confronto.

Foto: LaPresse