Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruka. Non ci sarà Alessandro Pittin

Nel prossimo fine settimana prenderà il via la Coppa del Mondo di combinata nordica da Ruka (Finlandia). Gli azzurri si stanno preparando all’esordio stagionale anche se dovranno fare a meno dell’uomo più rappresentativo ovvero Alessandro Pittin. Sarà un weekend molto impegnativo con tre Gundersen consecutive ad eliminazione dal trampolino grande dal 27 al 29 novembre.

La buona notizia è il ritorno di Aaron Kostner, dopo quasi un anno di assenza a causa di un infortunio, insieme al 21enne nativo di Vipiteno saranno impegnati nella Ruka Nordic anche Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Giulio Bezzi.

Il quartetto selezionato da Federico Rigoni partirà per la Finlandia domenica 22 novembre, dopo avere completato una due giorni di allenamento sul trampolino di Innsbruck. La spedizione sarà guidata dall’allenatore responsabile Danny Winckelmann e dai tecnici Michele Giuliani, Luca Rigoni e Andrea Bezzi.

