Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2020: Lamparter in testa dopo il salto. Ottima Italia: 13° Kostner, 18° Costa

C’è un austriaco al comando del primo segmento di salto per la stagione della Coppa del Mondo di combinata nordica 2020-2021. A Ruka, in terra finlandese, sul trampolino HS142 ad imporsi è il giovane Johannes Lamparter. Difficile per lui riuscire a gestire la situazione in chiave sci di fondo, ma l’obiettivo di trovare un piazzamento di prestigio è ampiamente alla portata.

158,8 il punteggio del vice campione del mondo junior, con un salto nettamente oltre l’HS, di 147,5 metri, sfruttando le condizioni generali molto favorevoli sul trampolino. Ad inseguire troviamo l’estone Kristjan Ilves, staccato di 11”, mentre a 24” c’è il giapponese Ryota Yamamoto. L’uomo da seguire per la vittoria è ovviamente il dominatore della disciplina Jarl Magnus Riiber: il norvegese partirà per quarto, staccato di soli 32”, e pronto a far la differenza sugli sci stretti.

Loading...

Loading...

Più che positiva la performance della squadra azzurra, priva della punta di diamante Alessandro Pittin. Si rivede ad altissimi livelli, dopo il brutto infortunio, Aaron Kostner: il 21enne è addirittura 13° a 1’40” dalla vetta e potrà sfruttare il lavoro in rimonta di atleti del calibro di Joergen Graabak. Molto bene anche Samuel Costa, 18° a 2’06”. 39° Giulio Bezzi, 42° Raffaele Buzzi.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse