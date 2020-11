Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020-2021: Eisenbichler leader dopo Wisla davanti a Geiger e Huber, 4° Granerud

La prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile si è conclusa a Wisla con il successo del tedesco Markus Eisenbichler, capace di imporsi sul Large Hill della Slesia davanti al connazionale Karl Geiger e all’austriaco Daniel Huber nella gara inaugurale della stagione a livello individuale (ieri è andata in scena una gara a squadre, vinta dall’Austria). Subito un passo falso abbastanza pesante da parte di alcuni pretendenti alla Sfera di Cristallo come Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch, Peter Prevc e Stefan Kraft. Di seguito la classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile dopo Wisla:

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2020-2021

1. Markus Eisenbichler (Germania) 100

Loading...

Loading...

2. Karl Geiger (Germania) 80

3. Daniel Huber (Austria) 60

4. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 50

5. Piotr Zyla (Polonia) 45

6. Anze Lanisek (Slovenia) 40

7. Yukiya Sato (Giappone) 36

8. Philipp Aschenwald (Austria) 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Canada) 29

10. Michael Hayboeck (Austria) 26

Foto: Lapresse