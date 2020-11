Slittino, calendario Coppa del Mondo 2020-2021: date e programma. Mondiali a fine gennaio

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino. Si partirà nel corso di questo weekend con la classica tappa di Igls-Innsbruck in Austria, primo appuntamento di una stagione davvero intensa. Il programma della gare è stato rivisto rispetto alle idee originali, in quanto si è deciso di ridurre al minimo gli spostamenti come misura di prevenzione contro il diffondersi del Covid-19. Per questo motivo non vedremo le solite gare nordamericane e, non ultimo, si è deciso anche di spostare i Mondiali da Whislter Mountain (Canada) a Königsee (Germania).

Dopo l’esordio di Igls, la Coppa del Mondo si trasferirà in Germania per le gare di Altenberg, Oberhof e Winterberg. La pausa natalizia è stata accorciata di una settimana rispetto al solito, in quanto l’appuntamento di Königsee è stato anticipato di due weekend. Successivamente ci si sposterà a Sigulda (Lettonia), per la tappa che avrà anche valore come Campionato Europeo. Dopo la gara continentale si tornerà a Oberhof, quindi si tornerà ad Igls. A fine gennaio saranno di scena i Campionati Mondiali che si disputeranno a Königsee. La stagione si concluderà a Yanqing, in Cina, sul budello dove nel febbraio 2022 verranno assegnate le medaglie olimpiche.

Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo di slittino con tutte le date e le tappe previste:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SLITTINO 2020-2021

28-29 novembre: IGLS-INNSBRUCK 1 (Austria)

5-6 dicembre: ALTENBERG (Germania)

12-13 dicembre: OBERHOF 1 (Germania)

19-20 dicembre: WINTERBERG (Germania)

2-3 gennaio: KÖNIGSEE (Germania)

9-10 gennaio: SIGULDA (Lettonia) [Valevole anche come Campionato Europeo]

16-17 gennaio: OBERHOF 2 (Germania)

23-24 gennaio: IGLS-INNSBRUCK 2 (Austria)

30-31 gennaio: CAMPIONATI MONDIALI KÖNIGSEE (Germania) [Non valevoli per la Coppa del Mondo]

20-21 febbraio: YANQING (Cina)

