Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020-2021: Linn Svahn comanda, a punti Scardoni e Laurent

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per l’odierna sprint femminile in tecnica classica vinta dalla svedese Linn Svahn.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE

1 3506166 SVAHN Linn SWE 50

2 3505800 DAHLQVIST Maja SWE 46

3 3505809 SUNDLING Jonna SWE 43

4 3426200 WENG Lotta Udnes NOR 40

5 3426112 STENSETH Ane Appelkvist NOR 37

6 3506008 RIBOM Emma SWE 34

7 3565062 LAMPIC Anamarija SLO 32

8 3506079 LUNDGREN Moa SWE 30

9 3486010 NEPRYAEVA Natalia RUS 28

10 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI 26

11 3295157 SCARDONI Lucia ITA 24

12 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR 22

13 3485933 SORINA Tatiana RUS 20

14 3426456 AMUNDSEN Hedda Oestberg NOR 18

15 3506154 KARLSSON Frida SWE 16

16 3435201 SKINDER Monika POL 15

17 3535316 BRENNAN Rosie USA 14

18 3535602 SWIRBUL Hailey USA 13

19 3185447 LYLYNPERA Katri FIN 12

20 3185168 NISKANEN Kerttu FIN 11

21 3295193 LAURENT Greta ITA 10

22 3426201 WENG Tiril Udnes NOR 9

23 3505828 DYVIK Anna SWE 8

24 3535410 DIGGINS Jessie USA 7

25 3515087 van der GRAAFF Laurien SUI 6

26 3565055 UREVC Eva SLO 5

27 3425381 SVENDSEN Anna NOR 4

28 3486239 STUPAK Yulia RUS 3

29 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR 2

30 3425301 JOHAUG Therese NOR 1

