Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020-2021: Jarl Magnus Riiber in testa dopo Ruka

Tre gare in tre giorni: si è aperta la Coppa del Mondo di combinata nordica in quel di Ruka, in Finlandia. Nonostante l’assenza per squalifica nella terza prova, è comunque al comando della classifica generale Jarl Magnus Riiber.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA 2020

Foto: Lapresse

Loading...