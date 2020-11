Pattinaggio artistico: Ginevra Negrello vince anche la seconda tappa del Gran Premio Italia 2020. Secondo posto per Lucrezia Beccari

Due su due per Ginevra Negrello. Dopo aver trionfato nell’appuntamento inaugurale l’atleta varesina ha vinto anche la seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, competizione Nazionale di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana a Egna-Neumarkt (Bolzano), staccando ufficialmente il pass per le Finali, in programma a Bergamo nel mese di febbraio presso l’IceLab Arena.

L’atleta di Alessandra Buzzi ha avuto la meglio sulle rivali proponendo un programma molto pulito a carattere conservativo, in cui non ha rischiato elementi di salto ampiamente in suo possesso; nello specifico la detentrice del titolo tricolore Junior ha proposto due tripli toeloop e due tripli rittberger, due di questi combinati con il doppio toeloop, atterrando inoltre due doppi axel di cui uno agganciato con euler/doppio salchow; imponendosi in modo netto sulle componenti del programma l’azzurra ha dunque conquistato nel segmento 121.13 (60.46, 60.67) per 176.31 totali, un ottimo risultato considerando anche una condizione fisica viziata da un fastidio al ginocchio.

Loading...

Loading...

A posizionarsi al posto d’onore è stata invece Lucrezia Beccari, la quale non ha deluso le aspettative rendendosi protagonista di una prestazione assolutamente positiva, considerando soprattutto i due mesi di stop: dopo un inizio incoraggiante contrassegnato dal triplo flip combinato con il doppio toeloop e un triplo rittberger singolo, la pattinatrice seguita da Franca Bianconi ha mandato però a vuoto l’axel, raddrizzando subito il tiro con la combinazione triplo lutz/euler/doppio toeloop; malgrado un buon triplo flip e un secondo triplo lutz (chiamato sottoruotato) la nativa di Torino ha perso poi parecchi punti per strada nell’ultima trottola, la layback, dove è caduta in fase di entrata fermando il suo punteggio a 106.21 (52.22, 54.93) per 168.94.

Qualche sbavatura anche per Elisabetta Leccardi, terza nella classifica finale con 97.35 (45.74, 51.61) per 151.00, brava comunque a recuperare dopo una prima parte di prova molto complicata realizzando, tra gli altri, elementi come il triplo toeloop (chiamato sottoruotato), triplo salcow/doppio toeloop e il doppio axel, chiamato sul quarto. Alla luce del secondo posto guadagnato nella prima tappa, anche l’allieva di Lorenzo Magri si è comunque assicurata una posto per le Finali. Più distante infine Francesca Poletti, quarta classificata con 68.55 (30.42, 40.13) per 112.20.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 176.31 2 1 2 Lucrezia BECCARI ITA 168.94 1 2 3 Elisabetta LECCARDI ITA 151.00 3 3 4 Francesca POLETTI ITA 112.20 4 4

fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: International Skating Union (Figure Skating, ISU JPG Chelyabinsk 2019)