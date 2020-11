Ciclocross, Wout Van Aert: “Non sono ancora al top della forma, non è realistico pensare di vincere subito”

Wout Van Aert tornerà in gara, questo fine settimana, nel ciclocross. Il fuoriclasse belga prenderà parte sabato all’Urban Cross di Kortrijk, seconda prova stagionale di X2O Badkamers Trofee, e domenica alla tappa di Tabor di Coppa del Mondo. Il corridore della Jumbo-Visma, ad ogni modo, data la sua posizione molto bassa nel ranking mondiale, dovuta al fatto che l’anno scorso ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio, partirà dalle retrovie in ambedue le manifestazioni citate.

Van Aert ha parlato a Wielerflits di quali sono le sue aspettative per queste prime uscite stagionali. Queste le sue parole: “Il livello degli altri crossisti è molto alto e io non sono ancora al top della forma, non mi aspetto di vincere subito. Voglio usare questo primo blocco di gare che farò per migliorare. Dato che dopo la stagione del cross tornerò immediatamente a correre su strada, sarebbe controproducente essere al top a fine novembre. Dopo ciò che ho fatto negli scorsi mesi, molti si aspettano di vedermi dominare, ma non sarà così semplice. Detto questo, ovviamente, ogni volta che salgo in bici parto per vincere“.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse