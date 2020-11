Ciclocross, Wout van Aert: “È bello fare podio alla prima gara”

Subito un podio per Wout van Aert: il ciclista belga non si ferma mai. Dopo aver stupito il mondo su strada, torna alla grande anche al vecchio amore, il ciclocross. Terza piazza per la stella della Jumbo-Visma a Kortrijk, nella seconda prova dell’X2O Trofee. A batterlo sono Eli Iserbyt e Laars van der Haar.

Queste le sue parole subito dopo la gara: “Era una corsa che prevedeva molte pieghe e svolte. Nell’ultimo giro ero un po’ al limite, così ho iniziato a commettere degli sbagli. È bello fare un podio nella mia prima gara. Domani abbiamo un’altra corsa a Tabor e penso che quello sia un percorso più adatto a me rispetto a quello di oggi”.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse