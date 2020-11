Ciclismo, Trek-Segafredo: rinnovi contrattuali per Brambilla, Mosca, Moschetti, Skujiņš e De Kort

Tempo di rinnovi in casa Trek-Segafredo, che ha annunciato il proseguo per ben due anni nella formazione statunitense di Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Matteo Moschetti e Tom Skujiņš; mentre il veterano Koen De Kort ha rinnovato per un’altra stagione.

“In un’annata come quella che sta per concludersi, abbiamo pensato che fosse importante inviare un segnale di fiducia e di stimolo a tutto il gruppo – ha spiegato Luca Guercilena, general manager della Trek-Segafredo – Anno dopo anno abbiamo potuto consolidare un progetto sportivo che ha dato importanti segnali di miglioramento e di risultati, soprattutto quest’anno. Abbiamo scelto di dare continuità ad un equilibrato mix di gioventù ed esperienza come mezzo per fare un ulteriore salto di qualità”.

Loading...

Loading...

Parlando degli azzurri, Matteo Moschetti continuerà la sua crescita nel team a stelle e strisce dopo aver completato le prime due stagioni da neo professionista. Il velocista milanese ha iniziato il 2020 con il botto, conquistando le sue prime vittorie nel Challenge Mallorca. Anche se, poco dopo aver assaggiato il successo, il giovane ha subito una frattura all’anca all’Etoile de Bessèges. Moschetti ha trascorso la maggior parte del 2020 in recupero, ed è ancora sulla buona strada per tornare al massimo della forma.

Abbiamo dunque Gianluca Brambilla e Jacopo Mosca, che hanno appena concluso il Giro d’Italia in supporto di Vincenzo Nibali. Brambilla si è dimostrato in gran forma sfoggiando delle bellissime prestazioni in salita, fino a quando uno sfortunato incidente e un infortunio al ginocchio lo hanno messo fuori gara. Mosca ha concluso la sua stagione in ottima forma con due top five tra la Coppa Sabatini e il Giro dell’Appennino, e il terzo posto nella diciannovesima tappa del Giro.

Da quando è entrato a far parte del team nel 2018, il lettone Toms Skujins ha consolidato la sua posizione di corridore prezioso per tutta la Trek. Ha anche ottenuto una serie di risultati impressionanti durante i suoi tre anni nella formazione americana, tra cui una memorabile vittoria al Tour of California nel 2018, la Tre Valli Varesine, nonché i Campionati nazionali lettoni sia su strada che nella cronometro. Nel 2020, Skujiņš ha corso il suo terzo Tour de France dove è arrivato vicinissimo alla vittoria di tappa a Loudenvielle, accontentandosi del secondo posto.

Chiudiamo con il veterano del team, il 38enne olandese Koen de Kort, che vestirà i colori della Trek-Segafredo per un altro anno. Un uomo con una grandissima esperienza, attualmente in corsa alla Vuelta a España, che continuerà a condividere la sua vasta esperienza con i suoi compagni di squadra più giovani fino a fine 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo