Basket femminile, programma partite Italia con Romania e Repubblica Ceca. Orari, tv, date

Due sfide importanti, quelle che l’Italia sosterrà verso le qualificazioni agli Europei femminili nella bolla di Riga. Nel secondo weekend di novembre saranno Romania e Repubblica Ceca le avversarie delle azzurre, in cerca di una posizione che assicuri loro un cammino tranquillo verso Spagna-Francia 2021.

Le azzurre, lo scorso anno, nella finestra di novembre, hanno perso a Cagliari contro la Repubblica Ceca per 48-58, salvo poi rifarsi in Danimarca con il punteggio di 72-82. Nel frattempo, la Romania ha vinto contro le danesi e perso contro le ceche, causando questa situazione di classifica: Repubblica Ceca 4, Romania e Italia 3, Danimarca 2 (in ambito FIBA la sconfitta vale un punto). L’argomento principale è risultato quello della mancata convocazione di Giorgia Sottana, lasciata tra le riserve a casa, mentre il gruppo scelto da Lino Lardo avrà per forza di cose, a livello realizzativo, la guida di Cecilia Zandalasini con alcuni debutti a livello di competizioni FIBA.

I match dell’Italia contro Romania e Repubblica Ceca per le qualificazioni agli Europei femminili 2021 si terranno venerdì 13 e domenica 15 novembre, entrambi alle ore 18:45. Sarà possibile seguire le due partite in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Now Tv e Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROBASKET WOMEN 2021 QUALIFICAZIONI: PROGRAMMA

VENERDI’ 13 NOVEMBRE

Ore 18:45 Romania-Italia

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 18:45 Repubblica Ceca-Italia

EUROBASKET WOMEN 2021 QUALIFICAZIONI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – Now Tv e Sky Go

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

