Ciclismo su pista, Europei 2020: l’Italia apre la rassegna continentale bulgara con i due quartetti

Ci siamo. Quest’oggi si apre ufficialmente la rassegna continentale 2020 degli Europei su pista, che si terranno nel velodromo di Plovdiv, in Bulgaria. In questa primissima giornata si punterà tutto sui due quartetti, con grandi ambizioni di podio per le finali di domani. Mentre ci saranno già quattro finali, tra cui lo scratch con Martina Fidanza, e l’eliminazione con Francesco Lamon. Nessun azzurro disputerà le finali di velocità a squadre.

Per quanto riguarda l‘inseguimento a squadre, sia maschile che femminile, nella giornata odierna ci saranno le qualifiche e il primo round. Ci sono grandissime aspettative azzurre per entrambi i quartetti, anche se spicca su tutti quello femminile con Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Silvia Valsecchi e Rachele Barbieri. Sono ancora da scegliere le quattro titolari. Per il settore maschile, nonostante le grandi assenze della vigilia, c’è comunque un giovane dal potenziale enorme come Jonathan Milan, che seguirà due punte come Francesco Lamon e Stefano Moro. Inoltre il CT Marco Villa ha convocato in extremis i giovani Gidas Umbri e Matteo Donegà (riserva).

Loading...

Loading...

Come detto in precedenza, ci sarà anche la finale dello scratch femminile con Martina Fidanza, plurititolata ai recenti Europei di ciclismo su pista Under 23 tra cui proprio l’oro in questa specialità. Poi si disputerà anche la prova dell’eliminazione. Salvo cambiamenti, sarà Francesco Lamon, neo tricolore dello scratch e dell’eliminazione, nonché bronzo iridato nell’omnium nel 2019 ed argento ai Giochi Europei 2019, a difendere la maglia azzurra.

PROGRAMMA EUROPEI SU PISTA 2020 MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

ore 13.00-16.30:

qualificazioni Velocità a squadre maschile e femminile

qualificazioni Inseguimento a squadre maschile e femminile

ore 18.00-21.00:

primo round Velocità a squadre maschile e femminile

finale 10 km Scratch femminile

finale Eliminazione maschile

primo round Inseguimento a squadre maschile e femminile

finali Velocità a squadre maschile e femminile

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse